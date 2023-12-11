Борсякова Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борсякова Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милованов Яков

Мать: Милованова Татьяна

Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Боева Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Борсяков Григорий Иванович

воронежская область, рамонский район
Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Бородина Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Борсяков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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