Борсякова Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милованов Яков
Мать: Милованова Татьяна
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Боева Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Борсяков Григорий Иванович
воронежская область, рамонский район
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Бородина Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Борсяков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно