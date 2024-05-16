Попов Семен 30.01.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Семен

Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

30.01.1904

Дата смерти

17.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1904

Отец: Попов Василий Андреевич

Мать: Попова (Любушкина) Мария

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анастасия

Рождение ребёнка
Между 1928 и 1929

Сын: Попов Александр

Мать ребёнка: Попова Анастасия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Попова (Попова) Ольга

Мать ребёнка: Попова Анастасия

Смерть
17.06.1989
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

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