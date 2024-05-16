Попов Семен
Место рождения
Дата рождения30.01.1904
Дата смерти17.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1904
Отец: Попов Василий Андреевич
Мать: Попова (Любушкина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анастасия
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1929
Сын: Попов Александр
Мать ребёнка: Попова Анастасия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Попова (Попова) Ольга
Мать ребёнка: Попова Анастасия
Смерть
17.06.1989