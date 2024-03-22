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Петрович Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Логойск, Логойский район, Минская область

Дата рождения

22.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926

Отец: Петрович Дмитрий Клементьевич

Мать: Петрович Надежда Александровна

Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1952

Сын: Петрович Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Петрович Анна Ивановна

Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: Савчук Инна Сергеевна

Мать ребёнка: Петрович Анна Ивановна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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