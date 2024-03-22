Петрович Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926
Рождение ребёнка
03.03.1952
Сын: Петрович Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Петрович Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: Савчук Инна Сергеевна
Мать ребёнка: Петрович Анна Ивановна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрович Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно