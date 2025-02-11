Натурина Варвара Алексеева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Натурина Варвара Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Натурин Иван Фаддеев1820 г.р.
Дети
(Натурина) Дарья Иванова05.03.1871 г.р.
Натурин Семён Иванов28.08.1874 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натурин Иван Фаддеев

Рождение ребёнка
05.03.1871

Дочь: (Натурина) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Натурин Иван Фаддеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.08.1874

Сын: Натурин Семён Иванов

Отец ребёнка: Натурин Иван Фаддеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Натурин Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Натурин Иван Фаддеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.