Натурина Варвара Алексеева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Натурин Иван Фаддеев1820 г.р.
Дети
(Натурина) Дарья Иванова05.03.1871 г.р.
Натурин Семён Иванов28.08.1874 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Натурин Иван Фаддеев
Рождение ребёнка
05.03.1871
Дочь: (Натурина) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Натурин Иван Фаддеев
Рождение ребёнка
28.08.1874
Сын: Натурин Семён Иванов
Отец ребёнка: Натурин Иван Фаддеев
Рождение ребёнка
20.03.1876
Отец ребёнка: Натурин Иван Фаддеев
Смерть
Неизвестно