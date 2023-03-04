Кормшикова Авдотья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1692
Сын: Кормшиков Василий Данилович
Отец ребёнка: Кормшиков Данил Ларионов
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кормшиков Тимофей Данилович
Отец ребёнка: Кормшиков Данил Ларионов
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Кормшиков Данил Ларионов
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710