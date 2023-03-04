Кормшикова Авдотья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшикова Авдотья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Кормшиков Василий Данилович

Отец ребёнка: Кормшиков Данил Ларионов

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кормшиков Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Кормшиков Данил Ларионов

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кормшиков Иван Данилович

Отец ребёнка: Кормшиков Данил Ларионов

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормшиков Данил Ларионов

Смерть
После 1710
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