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Белокур Параскева Георгиевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.06.1904 ст.

Дата смерти

29.07.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904 ст.

Отец: Белокур Георгий Кузьмич

Мать: Белокур Юстина Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHX-J?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.07.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.07.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM7-K?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.07.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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