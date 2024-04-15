Белокур Параскева Георгиевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1904 ст.
Дата смерти29.07.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904 ст.
Отец: Белокур Георгий Кузьмич
Мать: Белокур Юстина Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHX-J?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.07.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.07.1905 ст.
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM7-K?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.07.1905 ст.
на кладбище д. Кровной