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Леоненков Алексей Леонович

Место рождения

Смоленская обл., Хиславичский р-н, дер. Растегаевка

Дата рождения

1922

Дата смерти

30.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Леоненкова Пелогия Максимовна

Смоленская обл., Хиславичский р-н, дер. Растегаевка
Смерть
30.11.1943
В документе значится г. Александ. В тот же день в Донесении о безвозвратных потерях также значится с. Александрийя Погиб в звании старшего сержанта (радиотелеграфист) последнее место службы 116 тбр ... Показать все
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