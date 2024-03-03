Леоненков Алексей Леонович
Место рожденияСмоленская обл., Хиславичский р-н, дер. Растегаевка
Дата рождения1922
Дата смерти30.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Смоленская обл., Хиславичский р-н, дер. Растегаевка
Смерть
30.11.1943
В документе значится г. Александ. В тот же день в Донесении о безвозвратных потерях также значится с. Александрийя Погиб в звании старшего сержанта (радиотелеграфист) последнее место службы 116 тбр ... Показать все