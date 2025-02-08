Сухарева Евдокия Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сухарева Евдокия Ильинична

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Сухарев Алексей Никитич1883 г.р.
Дети
Сухарева Мария Алексеевна28.05.1911 г.р.
Сухарев Анатолий Алексеевич24.06.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
28.05.1911

Дочь: Сухарева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сухарев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
24.06.1912

Сын: Сухарев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Сухарев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
29.05.1914

Дочь: Сухарева Павла Алексеевич

Отец ребёнка: Сухарев Алексей Никитич

Смерть
Неизвестно

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