Сухарева Евдокия Ильинична
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Сухарев Алексей Никитич1883 г.р.
Дети
Сухарева Мария Алексеевна28.05.1911 г.р.
Сухарев Анатолий Алексеевич24.06.1912 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1911
Дочь: Сухарева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сухарев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
24.06.1912
Сын: Сухарев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Сухарев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
29.05.1914
Дочь: Сухарева Павла Алексеевич
Отец ребёнка: Сухарев Алексей Никитич
Смерть
Неизвестно