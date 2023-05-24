Соловьёва Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Василий

Мать: Иванова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Николай Константинович

Отец ребёнка: Игнатьев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Терентий Константинович

Отец ребёнка: Игнатьев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Василий Константинович

Отец ребёнка: Игнатьев Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно

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