Соловьёва Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Василий
Мать: Иванова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Николай Константинович
Отец ребёнка: Игнатьев Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Терентий Константинович
Отец ребёнка: Игнатьев Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Василий Константинович
Отец ребёнка: Игнатьев Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно