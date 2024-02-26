Кулешов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Алексей

Место рождения

Москва

Дата рождения

05.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулешова (Соя) Елена

Бракосочетание
21.11.2015

Жена: Кулешова (Соя) Елена

Рождение ребёнка
24.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулешова (Соя) Елена

Рождение ребёнка
18.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулешова (Соя) Елена

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