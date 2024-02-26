Кулешов Алексей
Место рожденияМосква
Дата рождения05.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2010
Бракосочетание
21.11.2015
Жена: Кулешова (Соя) Елена
Рождение ребёнка
24.06.2016
Рождение ребёнка
18.10.2018