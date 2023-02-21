Хмелевской Владимир Михайлович
Место рожденияСаратовская обл.
Дата рождения15.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1951
Саратовская обл.
Бракосочетание
24.11.1978
Курская обл. п. Черемисиново
Рождение ребёнка
13.09.1979
Сын: Хмелевской Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Хмелевская Ольга Петровна
Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
14.12.1980
Сын: Хмелевской Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Хмелевская Ольга Петровна
Московская обл. г.Чехов
18.07.2003-13.01.2005 ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения" инженер-конструктор III категории04.03.2005-05.08.2005 ОАО "Центральный конструкторско-технологичесийинститут машиностроения... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер