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Хмелевской Владимир Михайлович

Место рождения

Саратовская обл.

Дата рождения

15.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1951

Отец: Хмелевской Михаил Трофимович

Мать: Хмелевская Елена Тихоновна

Саратовская обл.
Бракосочетание
24.11.1978

Жена: Хмелевская Ольга Петровна

Курская обл. п. Черемисиново
Рождение ребёнка
13.09.1979

Сын: Хмелевской Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Хмелевская Ольга Петровна

Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
14.12.1980

Сын: Хмелевской Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Хмелевская Ольга Петровна

Московская обл. г.Чехов
18.07.2003-13.01.2005 ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения" инженер-конструктор III категории04.03.2005-05.08.2005 ОАО "Центральный конструкторско-технологичесийинститут машиностроения... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
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