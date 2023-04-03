Марья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Львовна

Марья Львовна

Место рождения

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Калинов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Василий Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Василий Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.