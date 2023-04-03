Марья Львовна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Калинов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Калинов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Василий Калинов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Василий Калинов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Калинов
Смерть
Неизвестно