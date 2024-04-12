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Зуев Константин Савельевич

Место рождения

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Зуев Савелий Федотьевич

Мать: Зуева Матрена Романовна

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Зуев Петр Константинович

Мать ребёнка: Зуева Олимпиада Филиповна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Зуев Виктор Константинович

Мать ребёнка: Зуева Олимпиада Филиповна

Рождение ребёнка
15.01.1924

Сын: Зуев Иван Константинович

Мать ребёнка: Зуева Олимпиада Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Зуева Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Олимпиада Филиповна

Смерть
Неизвестно
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