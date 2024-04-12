Зуев Константин Савельевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Зуев Савелий Федотьевич
Мать: Зуева Матрена Романовна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Зуева Олимпиада Филиповна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зуев Виктор Константинович
Мать ребёнка: Зуева Олимпиада Филиповна
Рождение ребёнка
15.01.1924
Мать ребёнка: Зуева Олимпиада Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Зуева Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно