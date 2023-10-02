Лаврухина Агапия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.01.1885
Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.06.1887
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 01.11.1891
Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1899
Дочь: Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1899
от родов