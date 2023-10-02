Лаврухина Агапия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухина Агапия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович

Рождение ребёнка
17.01.1885

Сын: Лаврухин Павел Иванович

Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.06.1887

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 01.11.1891

Сын: Лаврухин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.05.1899

Дочь: Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Лаврухин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврухин Иван Степанович

Смерть
01.05.1899
от родов
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