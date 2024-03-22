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Адриан Елисеев

Место рождения

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Елисей

Мать: не указана

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.09.1813

Жена: Минодора Прокопиева

Рождение ребёнка
29.07.1823

Сын: Фома Адрианов

Мать ребёнка: Минодора Прокопиева

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1826

Сын: Ипатий Адрианов

Мать ребёнка: Минодора Прокопиева

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.05.1834

Дочь: Гликерья Адрианова

Мать ребёнка: Минодора Прокопиева

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1839

Сын: Болдычев Поликарп Адрианов

Мать ребёнка: Минодора Прокопиева

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1929

Дочь: Елена Адрианова

Мать ребёнка: Минодора Прокопиева

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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