Адриан Елисеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Елисей
Бракосочетание
28.09.1813
Жена: Минодора Прокопиева
Рождение ребёнка
29.07.1823
Сын: Фома Адрианов
Мать ребёнка: Минодора Прокопиева
Рождение ребёнка
24.03.1826
Сын: Ипатий Адрианов
Мать ребёнка: Минодора Прокопиева
Рождение ребёнка
18.05.1834
Дочь: Гликерья Адрианова
Мать ребёнка: Минодора Прокопиева
Рождение ребёнка
16.02.1839
Сын: Болдычев Поликарп Адрианов
Мать ребёнка: Минодора Прокопиева
Рождение ребёнка
19.05.1929
Дочь: Елена Адрианова
Мать ребёнка: Минодора Прокопиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно