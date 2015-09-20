Геуко Данислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геуко Данислав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2015

Отец: не указан

Мать: Геуко Жанна Ашотовна

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