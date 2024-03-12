(Кучова) Мусавар
Место рождениякишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Дата рождения1937
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Кучов Кичмурод
Мать: Кучов Рузимо
кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
02.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хакназаров Хамдам
кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Холой
Отец ребёнка: Хакназаров Хамдам
кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Смерть
1975