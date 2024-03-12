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(Кучова) Мусавар

Место рождения

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан

Дата рождения

1937

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кучов Кичмурод

Мать: Кучов Рузимо

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакназаров Хамдам

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Холой

Отец ребёнка: Хакназаров Хамдам

кишлак Зимтуд, Пенджикендский район, Таджикистан
Смерть
1975
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