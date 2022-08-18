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Столбов Андрей Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Столбов Парфен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Столбова) Наталья Меркурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Столбова (Столбова) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: (Столбова) Наталья Меркурьевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Суров Федот Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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