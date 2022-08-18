Столбов Андрей Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Столбов Парфен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Столбова (Столбова) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: (Столбова) Наталья Меркурьевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана