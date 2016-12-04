Санников Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1942
Дата смерти04.12.2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1942
Отец: Санников Степан
Рождение ребёнка
10.11.1965
Сын: Санников Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Шляпникова Галина Афанасьева
Рождение ребёнка
27.01.1975
Дочь: Санникова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Шляпникова Галина Афанасьева
Рождение ребёнка
04.12.1975
Дочь: Санникова Наталья Владимирова
Мать ребёнка: Шляпникова Галина Афанасьева
Смерть
04.12.2016