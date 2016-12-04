Санников Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1942

Дата смерти

04.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1942

Отец: Санников Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1965

Сын: Санников Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Шляпникова Галина Афанасьева

Рождение ребёнка
27.01.1975

Дочь: Санникова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Шляпникова Галина Афанасьева

Рождение ребёнка
04.12.1975

Дочь: Санникова Наталья Владимирова

Мать ребёнка: Шляпникова Галина Афанасьева

Смерть
04.12.2016
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