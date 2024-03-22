Кононова (Шумнова) Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Шумнова) Анна Матвеева

Место рождения

Раменье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
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Место
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Рождение
1847 ст.

Отец: Шумнов Матвей

Мать: не указана

Раменье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.?.1872 ст.

Муж: Кононов Иван Иванов

Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Поручители по жениху крестьяне д.Хребтовской Спиридон Матвеев Кононов и Семён Иванов Конанов По невесте деревни Раменской крестьяне Стефан и Василий Матвеевы Шумновы.
Смерть
Неизвестно
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