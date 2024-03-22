Кононова (Шумнова) Анна Матвеева
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1847 ст.
Отец: Шумнов Матвей
Бракосочетание
23.?.1872 ст.
Муж: Кононов Иван Иванов
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Поручители по жениху крестьяне д.Хребтовской Спиридон Матвеев Кононов и Семён Иванов Конанов По невесте деревни Раменской крестьяне Стефан и Василий Матвеевы Шумновы.
Смерть
Неизвестно