Камалтдинов Сагит Гаязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалтдинов Сагит Гаязович

Место рождения

Нижние Чершилы

Дата рождения

31.10.1928

Дата смерти

20.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1928

Отец: Камалтдинов Гаязетдин

Мать: Камалтдинова Хамайра

Рождение ребёнка
23.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалтдинова (Зиатдинова) Сония (Минемэсания) Зиатдиновна

Смерть
20.01.2014
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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