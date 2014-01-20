Камалтдинов Сагит Гаязович
Место рожденияНижние Чершилы
Дата рождения31.10.1928
Дата смерти20.01.2014
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1928
Отец: Камалтдинов Гаязетдин
Мать: Камалтдинова Хамайра
Рождение ребёнка
23.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалтдинова (Зиатдинова) Сония (Минемэсания) Зиатдиновна
Смерть
20.01.2014
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)