Лопатина (Гараева) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гараева Сергей Леонидович
Мать: Гараева Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.2021
Муж: не указан
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.10.2023
Дочь: Лопатина Агата Владиславовна
Отец ребёнка: Лопатин Владислав Дмитриевич