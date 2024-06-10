Лопатина (Гараева) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Гараева) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гараева Сергей Леонидович

Мать: Гараева Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Владислав Дмитриевич

Бракосочетание
05.06.2021

Муж: не указан

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.10.2023

Дочь: Лопатина Агата Владиславовна

Отец ребёнка: Лопатин Владислав Дмитриевич

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