Татаринов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Копылова (Татаринов) Любовь
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1975
Смерть
Неизвестно