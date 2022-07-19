Татаринов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринов Николай Андриянович

Мать: Татаринова Евфросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Копылова (Татаринов) Любовь

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно

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