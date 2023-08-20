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Кутафин Иван Владимрирович
Кутафин Иван Владимрирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1991
Пол
Мужской
Отец
Кутафин Владимир
Мать
Котенева Светлана Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991
Отец:
Кутафин Владимир
Мать:
Котенева Светлана Викторовна
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