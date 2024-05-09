Кузнеченко Прасковья (Парасковья) Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1879 ст.
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1892
Рождение ребёнка
11.12.1910 ст.
Сын: Кузнеченко Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович)
Крещен 12.12.1910 (по старому стилю) в Николаевском соборе г. Верхнеуральска. Восприемник: мещанин Фёдор Иосифович (Осипович) Воронцов 1887 г.р. (раскулачен с братьями в 02-03.1930) и крестьянская жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1928
Сын: Кузнеченко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович)
Смерть
1944