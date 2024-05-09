Кузнеченко Прасковья (Парасковья) Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеченко Прасковья (Парасковья) Поликарповна

Место рождения

Шиповатое, Харківська область

Дата рождения

Между 1870 и 1879 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1879 ст.

Отец: Поликарп

Мать: не указана

Шиповатое, Харківська область
Бракосочетание
Около 1892

Муж: Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович)

Рождение ребёнка
11.12.1910 ст.

Сын: Кузнеченко Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович)

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Крещен 12.12.1910 (по старому стилю) в Николаевском соборе г. Верхнеуральска. Восприемник: мещанин Фёдор Иосифович (Осипович) Воронцов 1887 г.р. (раскулачен с братьями в 02-03.1930) и крестьянская жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1928

Сын: Кузнеченко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович)

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1944

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