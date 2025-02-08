Лестеньков Андрей Павлович
мужской, родился 25.11.1914
умер 17.04.1942
ОтецЛестеньков Павел Андреевич1887 г.р.
МатьЛестенькова (Смирнова) Ксения Анисимовна1888 г.р.
Супруги
Лестенькова ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лестенькова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лестенькова ?
Смерть
17.04.1942
свидетельство №138198 10 II 1938