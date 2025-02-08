Лестеньков Андрей Павлович 25.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестеньков Андрей Павлович

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился 25.11.1914

умер 17.04.1942

Отец
Лестеньков Павел Андреевич1887 г.р.
Мать
Лестенькова (Смирнова) Ксения Анисимовна1888 г.р.
Супруги
Лестенькова ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1914

Отец: Лестеньков Павел Андреевич

Мать: Лестенькова (Смирнова) Ксения Анисимовна

свидетельство №138198 10 II 1938

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лестенькова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лестенькова ?

Смерть
17.04.1942

Ленинградская обл., Подпорожский р-н, д. Пертозеро, в районе

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