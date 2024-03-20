Кулибин Николай Александрович
Место рожденияЗмеиногорск, Алтайский Край, Россия
Дата рождения06.04.1831
Дата смерти10.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1831
Змеиногорск, Алтайский Край, Россия
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кулибин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кулибина Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулибина Елена Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
профессор
Смерть
10.04.1903
Санкт-Петербург, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище