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Кулибин Николай Александрович

Место рождения

Змеиногорск, Алтайский Край, Россия

Дата рождения

06.04.1831

Дата смерти

10.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1831

Отец: Кулибин Александр Иванович

Мать: Кулибина Анна Тимофеевна

Змеиногорск, Алтайский Край, Россия
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кулибин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кулибина Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулибина Елена Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
профессор
Смерть
10.04.1903
Санкт-Петербург, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище
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