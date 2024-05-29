Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра

Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Агафонов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Агафонов Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Агафонов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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