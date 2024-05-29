Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Агафонов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Агафонов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Агафонов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно