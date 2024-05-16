Рожков Валентин Перфильевич 16.08.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожков Валентин Перфильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1951

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1951

Отец: Чупров Перфилий Иванович

Мать: Рожкова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карюк Елена Александровна

Рождение ребёнка
15.10.1978

Дочь: Рожкова Оксана Валентиновна

Мать ребёнка: Карюк Елена Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1979

Дочь: Рожкова - Циронок Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Карюк Елена Александровна

Рождение ребёнка
12.11.1984

Дочь: Рожкова - Юшкова Ольга Валентинова

Мать ребёнка: Карюк Елена Александровна

Смерть
2015

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