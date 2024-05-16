Рожков Валентин Перфильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1951
Дата смерти2015
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1951
Отец: Чупров Перфилий Иванович
Мать: Рожкова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1978
Дочь: Рожкова Оксана Валентиновна
Мать ребёнка: Карюк Елена Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1979
Дочь: Рожкова - Циронок Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Карюк Елена Александровна
Рождение ребёнка
12.11.1984
Дочь: Рожкова - Юшкова Ольга Валентинова
Мать ребёнка: Карюк Елена Александровна
Смерть
2015