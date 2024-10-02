Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär
Место рожденияLiperi, Kontiolahti
Дата рожденияВычислено 1700
Дата смерти02.10.1769
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700
Отец: Savolainen Michel
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1726
Рождение ребёнка
15.11.1727
Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika
Рождение ребёнка
17.02.1730
Дочь: Pakarinen (Varis) Maria
Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika
Рождение ребёнка
23.04.1743
Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika
Смерть
02.10.1769