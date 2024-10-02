Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär

Место рождения

Liperi, Kontiolahti

Дата рождения

Вычислено 1700

Дата смерти

02.10.1769

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700

Отец: Savolainen Michel

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1726

Муж: Varis Pekka Matinpoika

Рождение ребёнка
15.11.1727

Сын: Varis Matti Pekanpoika

Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika

Рождение ребёнка
17.02.1730

Дочь: Pakarinen (Varis) Maria

Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika

Рождение ребёнка
23.04.1743

Сын: Varis Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika

Смерть
02.10.1769

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