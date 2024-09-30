Халцонен (Эртте) Ева Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Эртте) Ева Абрамовна

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

13.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
10.09.1900

Муж: Халцонен Петр Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1901

Дочь: (Халцонен) Ева Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1904

Сын: Халцонен Иван Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1907

Сын: Халцонен Андрей Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: (Халцонен) Айно Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1913

Сын: Халцонен Николай Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1914

Дочь: (Халцонен) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Халцонен Виктор Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1921

Дочь: (Халцонен) Лемпи Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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