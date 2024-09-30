Халцонен (Эртте) Ева Абрамовна
Место рождения
Дата рождения13.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1900
Рождение ребёнка
13.04.1901
Дочь: (Халцонен) Ева Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1904
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1907
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
21.12.1909
Дочь: (Халцонен) Айно Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1913
Сын: Халцонен Николай Петрович
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
07.08.1914
Дочь: (Халцонен) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1918
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1921
Дочь: (Халцонен) Лемпи Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно