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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Нотя
Отец ребёнка: Кулаков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Параша
Отец ребёнка: Кулаков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Нюра
Отец ребёнка: Кулаков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Иван
Отец ребёнка: Кулаков Андрей