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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Нотя

Отец ребёнка: Кулаков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Параша

Отец ребёнка: Кулаков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Нюра

Отец ребёнка: Кулаков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Иван

Отец ребёнка: Кулаков Андрей

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