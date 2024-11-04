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Мезрин Артемей

Место рождения

д. Шалаевская

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Мезрин Митрофан

Мать: Мезрина (Ермакова) Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мезрин Савва

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мезрин Иван Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Мезрин Самсон

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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