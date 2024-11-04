Мезрин Артемей
Место рожденияд. Шалаевская
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Мезрин Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мезрин Савва
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Мезрин Самсон
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно