Рагозин Назар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Федор
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1671
Сын: Рагозин Максим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Рагозин Меркул
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно