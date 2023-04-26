Шабайкина Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1854
Сын: Шабайкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
11.05.1857
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
13.08.1858
Сын: Шабайкин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
25.01.1860
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Тихонова Васса Шабайкина
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
25.05.1864
Сын: Шабайкин Никифор Степанович
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
05.01.1866
Сын: Шабайкин Павел Степанович
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович
Смерть
Неизвестно