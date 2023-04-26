Шабайкина Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабайкина Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1854

Сын: Шабайкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1857

Сын: Шабайкин Петр Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1858

Сын: Шабайкин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1860

Сын: Шабайкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Тихонова Васса Шабайкина

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Шабайкин Никифор Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1866

Сын: Шабайкин Павел Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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