Турусикова Софья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусикова Софья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусикова) Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Турусиков Валентин Александрович

Повар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусикова) Елизавета Валентиновна

Отец ребёнка: Турусиков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусиков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Турусиков Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турусиков Валентин Александрович

Смерть
?.10.2021
Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

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