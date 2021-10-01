Турусикова Софья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусикова) Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Турусиков Валентин Александрович
Повар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусикова) Елизавета Валентиновна
Отец ребёнка: Турусиков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусиков Александр Валентинович
Отец ребёнка: Турусиков Валентин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2021
Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область