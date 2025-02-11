Темлянцев Пётр Никифорович
мужской, родился 17.12.1881, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецТемлянцев Никифор Степанович07.03.1862 г.р.
МатьТемлянцева (Попова) Мария Гордеевна1862 г.р.
Супруги
Дети
(Темлянцева) Клавдия Петровна18.01.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1881
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1901
Рождение ребёнка
18.01.1911
Дочь: (Темлянцева) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Темлянцева (Терентьева) Варвара Артемьевна
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно