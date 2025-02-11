Темлянцев Пётр Никифорович 17.12.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцев Пётр Никифорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.12.1881, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Темлянцев Никифор Степанович07.03.1862 г.р.
Мать
Темлянцева (Попова) Мария Гордеевна1862 г.р.
Супруги
Темлянцева (Терентьева) Варвара Артемьевна1884 г.р.
Дети
(Темлянцева) Клавдия Петровна18.01.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1881

Отец: Темлянцев Никифор Степанович

Мать: Темлянцева (Попова) Мария Гордеевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
15.10.1901

Жена: Темлянцева (Терентьева) Варвара Артемьевна

Рождение ребёнка
18.01.1911

Дочь: (Темлянцева) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Темлянцева (Терентьева) Варвара Артемьевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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