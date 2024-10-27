Смирнов Ефим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Ефим Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: Смирнов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
22.11.1908 ст.

Сын: Смирнов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна

Горькухино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Дочь: Михалева (Смирнова) Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна

Смерть
1947
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

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