Смирнов Ефим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: Смирнов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
22.11.1908 ст.
Сын: Смирнов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна
Горькухино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Дочь: Михалева (Смирнова) Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Яковлевна
Смерть
1947
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область