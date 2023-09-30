Рудаков Борис Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Борис Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1772 г.р.
1798 г.р.
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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Иван Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772

Сын: Рудаков Михайло Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рудаков Степан Борисов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1800

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