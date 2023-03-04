Ерёмин Кирилл Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти13.07.1758 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Ерёмин Сергей Симаков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова
Смерть
13.07.1758 ст.