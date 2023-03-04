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Ерёмин Кирилл Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

13.07.1758 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Ерёмин Сергей Симаков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Евдокия Степанова

Место жительства
Неизвестно
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ерёмин Марк Кирилович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Ерёмин Борис Кирилович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ерёмин Пётр Кирилович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова

Смерть
13.07.1758 ст.
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния

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