Егор
мужской, родился До 1773, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Отец?Неизвестно г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Роман Егоров1789 г.р.
Фёдор Егоров1791 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773
Отец: ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Роман Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Фёдор Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трофим Егоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно