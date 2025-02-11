Егор До 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1773, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
?Неизвестно г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Роман Егоров1789 г.р.
Фёдор Егоров1791 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: ?

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1789

Сын: Роман Егоров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1791

Сын: Фёдор Егоров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трофим Егоров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.