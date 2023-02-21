Дехтерева Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерева Первая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дехтерев Фетис

Отец ребёнка: Дехтерев Гаврила

Рождение ребёнка
1800

Сын: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

Отец ребёнка: Дехтерев Гаврила

Развод
Неизвестно

Муж: Дехтерев Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерев Гаврила

Смерть
Неизвестно
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