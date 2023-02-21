Дехтерева Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дехтерев Фетис
Отец ребёнка: Дехтерев Гаврила
Рождение ребёнка
1800
Сын: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)
Отец ребёнка: Дехтерев Гаврила
Развод
Неизвестно
Муж: Дехтерев Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дехтерев Гаврила
Смерть
Неизвестно