Дмитрий Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Хрисанф Львов

Мать: не указана

Восприемник
05.08.1886 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Запись о рождении Павла Александровича (племянник): "Нефедовской волости дер. Голенина кр-нин Александр Хрисанфов и зак. жена его Евдокия Евгеньева, оба православные. Воспр.: той же дер. кр-нин Димит... Показать все
Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Жена: Павла Ипполитовна

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Жених: Нефедовской волости дер. Голенина крестьянина Хрисанфа Львова сын Дмитрий Хрисанфов, православный и первым браком. (23) Невеста: той же волости дер. Нефедова крестьянская девица Павла Ипполитов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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