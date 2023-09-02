Дмитрий Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: Хрисанф Львов
Восприемник
05.08.1886 ст.
Запись о рождении Павла Александровича (племянник): "Нефедовской волости дер. Голенина кр-нин Александр Хрисанфов и зак. жена его Евдокия Евгеньева, оба православные. Воспр.: той же дер. кр-нин Димит... Показать все
Бракосочетание
25.01.1887 ст.
Жена: Павла Ипполитовна
Жених: Нефедовской волости дер. Голенина крестьянина Хрисанфа Львова сын Дмитрий Хрисанфов, православный и первым браком. (23) Невеста: той же волости дер. Нефедова крестьянская девица Павла Ипполитов... Показать все
Смерть
Неизвестно