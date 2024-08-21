Корабельников Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смерти12.11.1848 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1782 ст.
Отец: Корабельников Григорий Иванович?
Мать: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.4об Исповедные 1842 г. Семья № 28 Возраст указан 60 лет. (т.е. ок. 1782г).
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1809 по 1814 ст.
Сын: Корабельников Пантелей (Пантелеймон) Егорович
Мать ребёнка: Корабельникова Мавра (Макра) Петровна
1) ОКУ ГАЛО (Липецк) Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.4об Исповедные 1842 г. Семья № 28 Возраст указан 33 г.. (т.е. ок. 1809г). 2) 1814 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля ... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1817 ст.
Дочь: (Корабельникова) Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Корабельникова Мавра (Макра) Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.358.Л.49об-50 МК с. Грязновка за 1817 г. Запись № 44. Отец однодворец. Восприемник. ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.40об-41
Смерть
12.11.1848 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.139об-140 в возрасте 65 лет, от чахотки