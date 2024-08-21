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Корабельников Егор Григорьевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

12.11.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: Корабельников Григорий Иванович?

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.4об Исповедные 1842 г. Семья № 28 Возраст указан 60 лет. (т.е. ок. 1782г).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Мавра (Макра) Петровна

Рождение ребёнка
С 1809 по 1814 ст.

Сын: Корабельников Пантелей (Пантелеймон) Егорович

Мать ребёнка: Корабельникова Мавра (Макра) Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1) ОКУ ГАЛО (Липецк) Ф.114.Оп.2.Д.244.Л.4об Исповедные 1842 г. Семья № 28 Возраст указан 33 г.. (т.е. ок. 1809г). 2) 1814 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля ... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1817 ст.

Дочь: (Корабельникова) Феодосия Егоровна

Мать ребёнка: Корабельникова Мавра (Макра) Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.358.Л.49об-50 МК с. Грязновка за 1817 г. Запись № 44. Отец однодворец. Восприемник. ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.40об-41
Смерть
12.11.1848 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.139об-140 в возрасте 65 лет, от чахотки

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