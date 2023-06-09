Афонин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1934
Дата смерти08.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1960
Дочь: Горшкова (Афонина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1963
Дочь: Иванова (Афонина) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1970
Сын: Афонин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна
Смерть
08.03.1980