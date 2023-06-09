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Афонин Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1934

Дата смерти

08.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1960

Дочь: Горшкова (Афонина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1963

Дочь: Иванова (Афонина) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1970

Сын: Афонин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна

Смерть
08.03.1980

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