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Новгородов Матвей Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Новгородов Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Прасковья Антоновна

Смерть
1943
Троицкое, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
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