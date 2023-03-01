Новгородов Матвей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Новгородов Дементий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Новгородова Прасковья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно