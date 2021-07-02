Шупик Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупик Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1938

Дата смерти

02.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1938

Отец: Шепить Дмитрий Петрович

Мать: Шепить Мелания

Рождение ребёнка
24.09.1958

Сын: Шупик Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Шупик Дмитрий Иванович

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.02.1965

Дочь: Акинжалы Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шупик Дмитрий Иванович

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шупик Дмитрий Иванович

Смерть
02.07.2021
Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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