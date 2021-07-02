Шупик Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1938
Дата смерти02.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1938
Отец: Шепить Дмитрий Петрович
Мать: Шепить Мелания
Рождение ребёнка
24.09.1958
Сын: Шупик Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Шупик Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1965
Дочь: Акинжалы Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шупик Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2021