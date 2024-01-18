Пономарева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности