Демидова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр Иванович
Отец ребёнка: Демидов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Демидов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно