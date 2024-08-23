Фролова (Уланова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1920
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно