Фролова (Уланова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Уланова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1920

Муж: Фролов Фёдор Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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